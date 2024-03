Calcio Spagnolo

Il 2023 sarà un anno indimenticabile per gli appassionati di automobili, con la celebrazione della leggendaria 33 Stradale di Alfa Romeo. Il marchio italiano ha annunciato il “33 Stradale Day” in onore del numero 33 e del lancio della nuova fuoriserie Alfa Romeo.

L’evento, che avrà inizio il 3 marzo 2024, coinvolgerà oltre 250 club di appassionati in tutto il mondo. La nuova coupé a “due posti secchi” sarà prodotta in soli 33 esemplari esclusivi per i cultori del marchio, che potranno godere di un prodotto che coniuga tradizione e innovazione.

La vettura si contraddistingue per il processo produttivo artigianale e la cura dei dettagli, che la rendono un vero gioiello dell’automobilismo. Gli appassionati potranno vivere un’esperienza unica e esclusiva grazie alla combinazione di design, prestazioni e ingegneria di altissimo livello.

Il “33 Stradale Day” sarà un’occasione speciale per celebrare la storia e l’eredità di Alfa Romeo, che continua a stupire appassionati di tutto il mondo con le proprie creazioni. Non resta che aspettare il 3 marzo 2024 per vivere un’emozione unica a bordo di una delle 33 esclusive vetture prodotte in onore della leggendaria 33 Stradale.