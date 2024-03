Calcio spagnolo

Barbara D’Urso potrebbe tornare in Rai per condurre un programma tutto suo in prima serata. L’indiscrezione è stata rivelata da Davide Maggio e ancora non è stata confermata dall’AD Rai. Il programma potrebbe essere simile a “Carramba Che Sorpresa”, prodotto da Fremantle.

Barbara D’Urso si racconterà domani a “Domenica In” ospite di Mara Venier. Durante l’intervista potrebbe svelare dettagli sul suo futuro lavorativo e chiarire se tornerà effettivamente in Rai per condurre questo nuovo programma.

L’ipotesi del ritorno di Barbara D’Urso in Rai ha già scatenato molte reazioni tra il pubblico e i fan dell’affermata conduttrice. Se la notizia venisse confermata, sarebbe sicuramente un grande ritorno per la D’Urso nel network pubblico dopo diversi anni trascorsi con successo sulle reti private.

Resta dunque in attesa di conferme ufficiali da parte della Rai e dall’interessata, che potrebbe finalmente svelare tutti i dettagli sul suo futuro lavorativo e le sue nuove sfide professionali. La presenza di Barbara D’Urso a “Domenica In” promette di essere un momento da non perdere per tutti i suoi fan e per chi è curioso di sapere cosa riserva il futuro per una delle conduttrici più amate della televisione italiana.