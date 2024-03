Calcio spagnolo

Nelle elezioni parlamentari in Iran, i conservatori e gli ultraconservatori hanno ottenuto una vittoria schiacciante, ma la bassa affluenza alle urne ha sollevato preoccupazioni sulla legittimità del risultato. Solo il 41% degli elettori ha partecipato alle elezioni, con la classe media urbana e gli attivisti anti-regime che hanno boicottato il voto in segno di protesta.

Migliaia di candidati moderati e riformisti, tra cui l’ex presidente Hassan Rouhani, sono stati esclusi dalle elezioni, mentre coloro che hanno chiesto il boicottaggio sono stati arrestati e condannati. Le autorità iraniane hanno invece fatto appelli affinché la popolazione partecipasse al voto come “atto di resistenza” contro i nemici.

L’influenza della geopolitica e degli eventi internazionali sull’economia iraniana è stata evidente durante il processo elettorale, mentre il crescente malcontento popolare verso il sistema politico post-rivoluzionario e la mancanza di riforme interne ha aggiunto ulteriori tensioni alla situazione.

Le elezioni in Iran sono state un momento cruciale per il paese, con conseguenze che si ripercuotono a livello nazionale e internazionale. Resta da vedere come il nuovo parlamento affronterà le sfide del momento e se sarà in grado di rispondere alle esigenze della popolazione.