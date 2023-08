La Polonia celebra la sua parata militare più grande degli ultimi decenni, con un imponente dispiegamento di mezzi e truppe. L’evento avviene in un momento di tensione crescente tra la Polonia e la Bielorussia, e il presidente Andrzej Duda ha enfatizzato l’importanza di difendere il confine orientale, che coincide con il confine dell’Unione Europea e della NATO. La parata ha visto la partecipazione dei più moderni equipaggiamenti militari polacchi, inclusi i carri armati americani M1A1 Abrams, i carri armati sudcoreani K2, gli obici semoventi K9, i lanciarazzi Himars, gli obici semoventi Krab e gli aerei da combattimento F-35. La Polonia si è affermata come una delle principali potenze militari europee negli ultimi anni, investendo notevoli risorse in nuove attrezzature a seguito dell’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Le forze armate polacche vantano attualmente oltre 175.000 soldati, rispetto ai 100.000 di otto anni fa. Inoltre, la Polonia ha guadagnato peso diplomatico grazie al suo sostegno all’Ucraina in seguito all’invasione russa e ha annunciato il dispiegamento di ulteriori truppe al confine orientale a causa della presenza delle forze mercenarie russe Wagner in Bielorussia. Questa parata militare testimonia l’impegno della Polonia nel difendere la propria sovranità e la sicurezza dell’intera regione.

“Travel aficionado. Incurable bacon specialist. Tv evangelist. Wannabe internet enthusiast. Typical creator.” READ Calcio spagnolo: Biden, Ucraina, vescovi - Zuppi conquista lAmerica