Calcio spagnolo

Apple ha rilasciato l’atteso aggiornamento 17.4 di iOS, portando con sé numerose novità che stanno già facendo parlare di sé. Tra queste, spicca l’inclusione di app store alternativi, un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni significative sul mondo dell’informatica.

Una delle conseguenze più attese di questa novità è il ritorno di Fortnite su iOS, annunciato da Epic Games poco dopo il rilascio dell’aggiornamento. Grazie alle nuove API introdotte, gli sviluppatori di terze parti potranno utilizzare il chip di pagamento NFC con servizi diversi da Apple Pay e Apple Wallet, aprendo così la porta a molte nuove possibilità.

Ma le novità non finiscono qui: gli utenti potranno ora scegliere un browser predefinito la prima volta che aprono Safari, una piccola ma significativa modifica che renderà più semplice la vita a molti utenti. Apple è stata inoltre obbligata a fare importanti cambiamenti nella dinamica d’utilizzo del browser web e nei pagamenti con NFC a causa del DMA, dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattarsi alle nuove normative.

Altre aggiunte importanti includono la possibilità di ottenere nuovi dettagli sulla batteria, come il conteggio dei cicli di ricarica e la data di produzione, disponibili solo su iPhone 15. Siri ha visto miglioramenti significativi, tra cui la capacità di leggere messaggi in arrivo in qualsiasi lingua supportata, mentre sono state aggiunte ben 100 nuove emoji, tra cui una testa che annuisce o scuote, un fungo marrone e una fetta di lime.

Inoltre, la trascrizione su Apple Podcasts e il nuovo protocollo crittografico PQ3 integrato in iMessage sono solo alcune delle altre novità che fanno parte di questo aggiornamento rivoluzionario, che promette di cambiare per sempre il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi Apple.