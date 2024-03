Calcio spagnolo

Il danno delle micro e nanoplastiche per la salute umana: uno studio rivoluzionario dell’Università della Campania

Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha dimostrato per la prima volta il danno che il polietilene e il PVC possono causare alla salute umana. L’esposizione a queste microplastiche è stata identificata come un nuovo fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

Lo studio innovativo è stato condotto dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e ha rivelato la presenza di micro e nanoplastiche in varie parti del corpo umano, come la placenta, il latte materno e i tessuti cardiaci. I ricercatori hanno esaminato 257 pazienti over 65 anni che avevano subito un intervento chirurgico per stenosi carotidea asintomatica.

I risultati hanno rivelato che il 58,4% dei casi presentava tracce misurabili di polietilene e il 12,5% di PVC. Le micro e nanoplastiche possono causare stress ossidativo e infiammazione nelle cellule del cuore, aumentando il rischio di problemi cardiaci.

Uno dei modi in cui queste microplastiche possono entrare nel corpo umano è attraverso il rilascio di grandi quantità di microplastica dagli pneumatici durante le frenate, che potrebbero essere inalate. Il polietilene e il PVC sono due delle plastiche più utilizzate al mondo, con una produzione annuale in costante aumento.

Con le previsioni di raddoppio della produzione di plastica entro il 2040 e triplicazione entro il 2060, è essenziale comprendere e affrontare il problema delle micro e nanoplastiche per proteggere la salute umana e l’ambiente.