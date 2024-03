‘Calcio spagnolo’

Tre fratelli Elkann e due collaboratori sono attualmente sotto indagine per evasione fiscale e truffa ai danni dello stato. L’accusa si basa sul sospetto che abbiano creato una residenza estera fittizia in Svizzera al fine di evitare la tassazione in Italia e sottrarre eredità.

Secondo quanto riportato, il quaderno di appunti della segretaria di Marella Caracciolo potrebbe rivelare che trascorreva più tempo in Italia che in Svizzera, sollevando ulteriori dubbi sulla sua presunta residenza elvetica.

Una nuova ipotesi di reato è stata avanzata, definendola come “truffa aggravata ai danni dello stato e di ente pubblico”. Inoltre, un documento di quattro pagine riassume i giorni di presenza in Italia di Marella Caracciolo, mentre un manuale con istruzioni dettagliate su come agire in caso di morte della donna è stato trovato nel scantinato del commercialista coinvolto nel caso.

La somma di 734 milioni di euro derivanti dall’eredità di Marella Caracciolo è al centro dell’inchiesta, con una quota da versare all’erario che va dai 42 ai 63 milioni di euro. Si parla anche di IPF dovuta sui guadagni generati dalle disponibilità offshore della signora.

Il Tribunale del Riesame ha ordinato il dissequestro di parte del materiale sequestrato durante le perquisizioni dell’8 febbraio, sebbene la maggior parte sia ancora trattenuta dai pm. Resta da vedere come si evolverà questa delicata vicenda e quali saranno le conseguenze per coloro coinvolti.