Calcio spagnolo

La sindrome post Covid-19, conosciuta anche come Long Covid, ha colpito circa il 10-20% delle persone che hanno contratto il virus. La ricerca scientifica continua a indagare sui disturbi persistenti che possono durare più di 12 settimane dopo l’infezione. Sebbene manchino statistiche ufficiali, stime indicano che il 10-20% delle persone colpite dal Covid-19 sviluppa sequele a lungo termine.

Le varianti del virus hanno influenzato l’evoluzione della sindrome post Covid-19, che potrebbe colpire fino a 1 persona su 2, con sintomi che durano settimane o mesi. Si stima che milioni di italiani abbiano sperimentato questa condizione, che può colpire persone di tutte le età e non presenta differenze epidemiologiche tra varie etnie.

Chi ha sofferto forme gravi di Covid-19 ha maggiori probabilità di sviluppare sequele a lungo termine, che possono presentare fino a 200 diversi sintomi coinvolgendo l’intero corpo. Anziani, donne, obesi e persone con altre patologie sono più esposte al rischio di sviluppare la Long Covid in forma severa.

Attualmente non esistono terapie specifiche per la sindrome post Covid-19, ma possono essere prescritti integratori per ridurre lo stress ossidativo e alleviare alcuni sintomi come la spossatezza e la perdita di gusto e olfatto. La ricerca continua a indagare sui meccanismi alla base di questa condizione, al fine di individuare terapie efficaci per i pazienti affetti dalla Long Covid.