Calcio Spagnolo

La Porsche Taycan Turbo GT è la supercar elettrica più potente mai prodotta dalla casa automobilistica tedesca. Disponibile in due versioni, la Turbo GT standard e la Turbo GT con il pacchetto Weissach, questa vettura è in grado di sviluppare fino a 1.108 CV per pochi secondi, grazie alla sua tecnologia innovativa.

La Taycan Turbo GT ha recentemente stabilito due nuovi primati, sia al famoso circuito di Laguna Seca che al mitico Nürburgring, dimostrando le sue incredibili prestazioni. Il design aerodinamico della vettura, con splitter anteriore e spoiler posteriore, insieme all’utilizzo massiccio di fibra di carbonio per ridurre il peso, contribuiscono a renderla una delle auto più veloci e performanti del mercato.

Gli interni racing della Taycan Turbo GT, con sedili in fibra di carbonio e uno stile corsaiolo, si abbinano perfettamente alle sue prestazioni da hypercar. Con una potenza continua di 789 CV e la possibilità di arrivare a 1.108 CV in modalità Overboost, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,3 secondi. La versione Weissach può raggiungere una velocità massima di 350 km/h, mentre l’autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP è di 555 km.

In Italia, la Porsche Taycan Turbo GT è disponibile ad un prezzo a partire da 249.188 euro, confermando il suo status di auto di lusso ad alte prestazioni. Grazie alle sue caratteristiche uniche e alla sua potenza eccezionale, questa supercar elettrica si posiziona come un vero gioiello dell’ingegneria automobilistica.