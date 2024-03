Calcio spagnolo

La famosa cantante Loredana Bertè è stata costretta a rinviare lo spettacolo teatrale previsto per stasera a causa di un improvviso malore. La cantante è stata ricoverata in una clinica in zona Gianicolo per accertamenti a causa dei suoi precedenti problemi di salute.

La nuova data dello spettacolo è stata programmata per il 15 maggio al Teatro Brancaccio. Purtroppo, l’appuntamento ai fan per lunedì sera è stato annullato a causa dell’improvviso malore di Loredana. Coloro che hanno acquistato i biglietti per la data di lunedì potranno riutilizzarli per la nuova data.

In alternativa, c’è la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto entro il 22 marzo 2024. Loredana era a Roma da ieri e non vedeva l’ora di esibirsi davanti al pubblico meraviglioso della città, ma purtroppo le circostanze hanno reso necessario il rinviò dello spettacolo.