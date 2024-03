Calcio spagnolo

Il Ministero della Salute si prepara a rilasciare una seconda circolare sulla Dengue, che prevede l’utilizzo di test rapidi per i passeggeri provenienti dalle zone a rischio. La sperimentazione di tali test inizierà all’aeroporto internazionale di Fiumicino, con l’obiettivo di potenziare i controlli presso porti e aeroporti per prevenire l’ingresso in Italia del vettore della febbre Dengue.

Nel corso del 2023 sono stati segnalati 362 casi di Dengue in Italia, di cui ottantadue di origine autoctona. Nonostante ciò, il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura che la situazione attuale non desta particolari allarmi.

La Dengue sta aumentando in Sud America, con dichiarazioni di emergenza in Guatemala, Brasile e Perù. La trasmissione avviene attraverso la puntura di zanzare infette e i sintomi possono variare da lievi a gravi, con la possibilità di complicazioni fatali.

Al momento non esiste un trattamento antivirale specifico per la Dengue, ma si concentra nel alleviare i sintomi e nel monitorare attentamente la condizione del paziente. La prevenzione rimane fondamentale per evitare la diffusione della malattia, e i controlli ai punti di ingresso in Italia giocano un ruolo cruciale in questo processo.