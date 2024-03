Calcio spagnolo

La famiglia reale britannica è al centro di polemiche e teorie dopo la diffusione di una fotografia ritoccata della principessa Kate Middleton. Alcuni sostengono che l’assenza dell’anello possa indicare un imminente divorzio, mentre il Kensington Palace ha dichiarato che si tratta solo di un collage. Tuttavia, ci sono dubbi sulla credibilità dei Windsor dopo questo incidente.

La principessa Kate è attualmente convalescente e diversi si sono schierati per chiedere rispetto per la sua privacy. Il Financial Times ha commentato che la fotografia non ha avuto l’effetto sperato di rassicurare il pubblico, mentre non è ancora chiaro quale tipo di cancro affligga il re Carlo o i reali problemi di salute di Catherine del Galles.

Nonostante la principessa si sia scusata per l’incidente, alcuni ritengono che l’errore sia stato dell’entourage. Simon Lewis ha addirittura commentato che questo episodio potrebbe minare la credibilità dei Windsor come brand globale. I duchi del Sussex hanno inviato messaggi di supporto a William e Kate, ma si parla di un momento sospeso tra verità e fake news riguardo alla vicenda.

Infine, si è anche ipotizzato che i bambini della coppia potrebbero essere provati dai problemi di salute della madre. Resta da vedere come la famiglia reale gestirà questa situazione e se riuscirà a riconquistare la fiducia del pubblico dopo questo scandalo.