Calcio Spagnolo

L’accordo per lo Sviluppo e la Coesione in Toscana: 531 milioni di euro aggiuntivi

Il Governo e la Regione Toscana hanno siglato un accordo per la Coesione che prevede l’arrivo di ulteriori 531 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2021/2027. Questa cifra si aggiunge ai 151 milioni già assegnati in anticipo nel 2021 e nel 2023, portando il totale a oltre 680 milioni di euro.

Gli interventi previsti sono molteplici e di grande rilevanza per il territorio toscano. Si parlerà della realizzazione della linea 2.2 della tramvia, interventi di adeguamento stradale, ospedali universitari, nuovi complessi sportivi, interventi per la cultura e interventi per il dissesto idrogeologico.

Il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli ha accolto con favore l’accordo, sottolineando però la necessità che il Governo fornisca sostegno alle famiglie e alle aziende colpite dalle recenti alluvioni.

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri ha elogiato il lavoro collettivo che ha portato alla firma dell’accordo, evidenziando l’importanza di progetti come la costruzione del ponte a Ponte Buriano e il rifacimento della torre civica di Pieve Santo Stefano.

In questo contesto di collaborazione e investimenti, la Toscana si prepara a ricevere un ulteriore impulso per lo sviluppo del territorio e il benessere dei suoi cittadini.