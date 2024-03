Calcio spagnolo

Domenico Lacerenza, ex membro del Partito Democratico, si è candidato come governatore del centrosinistra per le elezioni regionali lucane del 21 e 22 aprile. Tuttavia, la sua candidatura non è priva di controversie.

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci su possibili colpi di scena per allargare la coalizione di sostegno a Lacerenza. In particolare, ci sono tensioni con l’ex Terzo Polo e divergenze all’interno della stessa coalizione.

Nonostante le critiche e le incertezze, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, l’Alternativa Verde Sociale e +Europa hanno ufficializzato il sostegno a Lacerenza come loro candidato. Tuttavia, Azione e Italia Viva contestano questa decisione e potrebbero prendere altre strade.

D’altra parte, il centrodestra si prepara ad accogliere esponenti di Azione e Italia Viva. Le difficoltà nel formare le liste potrebbero portare a un clamoroso cambio in corsa alla guida della coalizione.

Nel frattempo, Giorgio Mulè di Forza Italia ha accolto con favore l’ingresso di Calenda e Bardi nel centrodestra. Lacerenza, dal canto suo, spera di coinvolgere i cittadini disaffezionati alla politica e preferisce concentrarsi sui programmi piuttosto che sul concetto di vittoria o sconfitta.