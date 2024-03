Calcio spagnolo

L’iniziativa per il terzo giorno di elezioni pensata dal dissidente scomparso Aleksei Navalny ha preso il via in Russia, con un appuntamento previsto per domani per protestare contro il presidente Putin. L’invito è di recarsi alle urne alle dodici in tutte le regioni del Paese, nonostante la Procura abbia tentato di bloccare il progetto per assembramenti non autorizzati.

Per evitare il riutilizzo delle schede, vengono dati consigli per la cabina: annullare la scheda o barrare i nomi. Viene indicato di scegliere Vladislav Davankov di Gente Nuova per domenica, l’unico esponente che si è pronunciato per la pace, anche alle condizioni del Cremlino. Navalny ha lanciato l’iniziativa dal carcere artico e la moglie Yulia l’ha ripresa con altri dissidenti, con l’obiettivo di far sentire la propria voce in maniera sicura e indolore.

L'invito è a votare per un candidato diverso da Putin che abbia possibilità di risultato significativo, come Davankov. La situazione politica in Russia continua a essere tesa, con manifestazioni e iniziative che cercano di scuotere il sistema attuale.