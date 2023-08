Calcio spagnolo – Secondo gli 007 Usa, l’Ucraina non riuscirà a tagliare il collegamento via terra con la Crimea, non raggiungendo l’obiettivo principale di Kiev. Le fonti Usa respingono le critiche riguardo all’uso degli F16 o dei missili a lungo raggio nella controffensiva. Biden ha autorizzato la consegna dei caccia F16 all’Ucraina da parte della Danimarca e dell’Olanda.

Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a crescere, con l’Ucraina che ha imboccato la strada della controffensiva per cercare di riprendere il controllo della Crimea, che è stata annessa dalla Russia nel 2014. Tuttavia, secondo fonti dell’intelligence statunitense, sembra che l’Ucraina non riuscirà a tagliare il collegamento via terra con la Crimea, il che significa che non raggiungerà il suo obiettivo principale.

Le fonti Usa hanno anche respinto le critiche riguardo all’uso degli F16 o dei missili a lungo raggio nella controffensiva, affermando che la principale sfida per l’Ucraina è sfondare le difese russe e che non ci sono prove che gli F16 avrebbero cambiato il risultato della controffensiva.

Nonostante ciò, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato la consegna dei caccia F16 all’Ucraina da parte della Danimarca e dell’Olanda. L’Ucraina ha accolto positivamente questa autorizzazione, ma i caccia potranno arrivare solo il prossimo anno inoltrato.

La Russia, nel frattempo, sta difendendo il territorio occupato con campi minati e trincee, rendendo difficile l’avanzata ucraina verso la città di Melitopol. Le forze ucraine si fermeranno a diversi chilometri fuori da Melitopol, il punto di accesso alla Crimea.

Il Pentagono ha anche annunciato di essere disposto ad addestrare i piloti ucraini per l’utilizzo degli F16. Saranno la Danimarca e l’Olanda a guidare la missione di addestramento dei piloti ucraini, in un segnale di solidarietà e sostegno da parte dei paesi europei all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia.

Mentre la situazione nell’est dell’Ucraina continua ad essere tesa e la guerra sembra essere ancora lontana dalla sua conclusione, l’Ucraina si aggrappa alla speranza che l’aiuto degli Stati Uniti e dei paesi europei possa fare la differenza nella sua lotta per riprendere la Crimea.