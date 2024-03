Calcio spagnolo

Lo sciopero dei mezzi Atm a Milano rischia di paralizzare la città

Venerdì 22 marzo sarà una giornata di caos per i cittadini milanesi a causa dello sciopero proclamato dal sindacato Al Cobas, che coinvolgerà metro, bus e tram gestiti dall’Azienda dei trasporti milanesi. La protesta, che avrà carattere provinciale, è stata organizzata per protestare contro la liberalizzazione e privatizzazione dei servizi Atm.

I lavoratori chiedono aumenti salariali, miglioramenti delle condizioni di lavoro e una maggiore igienizzazione dei mezzi, evidenziando anche la carenza di personale e i bassi salari come principali motivazioni dello sciopero. La mancanza di personale ha già portato alla riduzione del servizio del 7%, e i lavoratori sono determinati a ottenere i propri diritti.

Per garantire comunque un minimo di servizio ai cittadini, Atm ha pubblicato gli orari garantiti di metro, bus e tram sul proprio sito internet. Gli utenti saranno informati in tempo reale su ritardi o cancellazioni tramite i canali ufficiali dell’azienda.

Si prevede quindi una giornata di disagi per i pendolari milanesi, che dovranno trovare alternative ai mezzi pubblici per spostarsi in città. Resta da vedere se le richieste dei lavoratori saranno ascoltate e se l’azienda deciderà di intraprendere azioni per risolvere la situazione.