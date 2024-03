Un pericoloso parassita noto come ameba mangia cervello ha colpito una decina di persone negli Stati Uniti, causando seri problemi di salute. Le persone colpite praticavano lavaggi nasali con acqua del rubinetto, che potrebbe essere stata contaminata dalla presenza dell’ameba nelle acque dolci.

I sintomi dell’encefalite amebica includono febbre, mal di testa, confusione mentale e rigidità, e sono stati registrati dieci casi negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti. Si ritiene che la trasmissione dell’infezione sia avvenuta tramite i lavaggi nasali con acqua contaminata, quindi è fondamentale utilizzare acqua bollita e raffreddata per evitare il rischio di contaminazione.

In particolare, è importante prestare attenzione alla salute dei bambini e utilizzare soluzioni saline sterili per i lavaggi nasali, che sono sicure ed efficaci. È consigliabile consultare un pediatra per apprendere le corrette procedure per i lavaggi nasali nei bambini e evitare potenziali rischi per la salute.

In Italia, il rischio di contrarre infezioni da ameba mangia cervello è considerato bassissimo dagli specialisti, ma è comunque consigliabile consultare un medico qualificato per qualsiasi problema di salute anziché fare affidamento su informazioni online. La salute è fondamentale e va tutelata con la massima attenzione, specialmente quando si tratta di parassiti pericolosi come l’ameba mangia cervello.