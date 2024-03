Calcio spagnolo

Il mondo della musica piange la scomparsa di Maurizio Pollini, uno dei più grandi pianisti dei nostri tempi. Pollini, nato e cresciuto a Milano da una famiglia di intellettuali, ha mostrato sin da giovane un talento straordinario per il pianoforte.

La sua carriera brillante lo ha portato a vincere il prestigioso Concorso Chopin a Varsavia nel 1960, ma è stato il suo approccio audace e coerente nell’interpretazione dei grandi autori classici come Chopin e Beethoven che ha conquistato il cuore del pubblico in tutto il mondo.

Pollini non si è limitato alla musica classica, ma ha anche esplorato la musica del Novecento e ha instaurato una forte amicizia con il compositore Luigi Nono. Ha anche collaborato con Claudio Abbado per promuovere la musica come strumento di trasformazione della società.

La sua scomparsa all’età di 82 anni ha lasciato un vuoto nel mondo della musica, con la Scala di Milano pronta a rendergli omaggio. Pollini è stato riconosciuto non solo per il suo talento straordinario, ma anche per il suo impegno nella divulgazione musicale e il suo sostegno ai giovani artisti.

Rimarrà sempre il ricordo di un uomo riservato ed elegante, sempre pronto a indignarsi per una causa giusta e a difendersi con la sua musica. Maurizio Pollini continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno apprezzato la sua straordinaria arte pianistica.