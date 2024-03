Calcio spagnolo

La produzione di biciclette in Italia subisce un duro colpo nel 2023, con un calo del 28% rispetto all’anno precedente. Le vendite di biciclette muscolari ed ebike registrano un calo del 23%, portando il volume d’affari complessivo del settore a 2,6 miliardi di euro rispetto ai 3,2 miliardi del 2022.

Ancma ha lanciato la campagna “Ora pedala” in collaborazione con il Ministero del Made in Italy per rilanciare il settore e sostenere le aziende italiane. Nonostante la crisi, marchi rinomati come Colnago e Pinarello mantengono buoni risultati grazie alla loro qualità e alla presenza nei segmenti di alta gamma del mercato.

Al contrario, nel panorama mondiale delle biciclette, aziende come Shimano, Giant e Merida registrano cali nelle vendite. Paesi come Germania e Svizzera segnalano forti diminuzioni nel settore.

Campagnolo si difende nonostante la pandemia e ha addirittura depositato 62 brevetti internazionali.

Con sconti diffusi su biciclette e accessori in arrivo, potrebbe essere il momento perfetto per fare acquisti nel settore.