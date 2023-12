Calcio spagnolo: 3-0 contro Urawa, Manchester City raggiunge la finale

Il Manchester City si è qualificato per la finale del Mondiale per club. La squadra ha vinto contro gli Urawa Red Diamonds del Giappone con un punteggio di 3-0. L’autogol di Hoibraten è avvenuto al minuto 46 del primo tempo, mentre le reti di Kovacic sono state segnate al 7′ del secondo tempo e Bernardo Silva al 14′ del secondo tempo. Nella finale di venerdì, il Manchester City affronterà il Fluminense, squadra brasiliana. Il Fluminense ha sconfitto l’Al Ahly egiziano nella partita di ieri. Sia il Manchester City che il Fluminense sono pronti per la sfida finale, che determinerà il campione del Mondiale per club. Questa competizione internazionale ha visto sfide emozionanti e risultati sorprendenti finora, ma solo una squadra potrà sollevare il trofeo alla fine. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo sono in attesa di vedere chi si aggiudicherà il titolo. Seguite il nostro sito ‘Calcio spagnolo’ per ulteriori aggiornamenti sulla finale del Mondiale per club e altre notizie sul calcio. Restate sintonizzati!

