Calcio spagnolo

Lo Stato riduce la sua partecipazione in Banca Mps cedendo il 12,5% delle azioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato e concluso rapidamente la procedura di raccolta ordini per la cessione di una parte del suo capitale in Banca Mps. Attraverso un consorzio di banche, il Tesoro ha venduto il 12,5% delle azioni della banca, incassando 650 milioni di euro. Il prezzo di vendita è stato stabilito a 4,15 euro per azione.

Dopo questa operazione, il Mef manterrà una quota del 26,73% in Banca Mps. Questa mossa segue quella del novembre 2022, quando il ministero dell’Economia cedette il 25% delle azioni del Monte dei Paschi di Siena per 920 milioni di euro. In quell’occasione, il prezzo di vendita era di 2,92 euro per azione, con uno sconto del 4,9% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della banca.

Questa nuova cessione rientra nella strategia del governo di ridurre la sua presenza nel settore bancario e di raccogliere fondi per far fronte alle esigenze economiche del paese. Il mercato ha accolto positivamente l’operazione, con gli investitori che hanno mostrato interesse per l’acquisto delle azioni. La Banca Mps, dal canto suo, si è detta fiduciosa nel futuro e pronta a affrontare le sfide del mercato.