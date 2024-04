Le condizioni di Oleg Orlov, Premio Nobel per la pace, stanno peggiorando

Il famoso attivista Oleg Orlov, vincitore del Premio Nobel per la pace, sta lottando con gravi problemi di salute. Si è appreso che Orlov sta perdendo l’udito e i parenti temono per la sua salute.

Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver partecipato a una protesta contro la guerra in Ucraina. Durante i viaggi estenuanti per raggiungere il tribunale, ha contratto un forte raffreddore che ha compromesso ulteriormente la sua salute.

Purtroppo, le sue richieste di aiuto medico sono rimaste insoddisfatte e si trova in una situazione disumana, con impossibilità di ricevere cure mediche adeguate. Le conseguenze sulla sua salute sono già evidenti, con problemi uditivi causati dal naso che cola.

Questa situazione sta suscitando preoccupazione e indignazione tra i sostenitori di Orlov e le organizzazioni per i diritti umani, che chiedono un intervento urgente per garantire al premio Nobel le cure di cui ha bisogno. Oleg Orlov ha dedicato la sua vita alla lotta per la pace e i diritti umani, e ora è fondamentale agire rapidamente per proteggere la sua salute e il suo benessere.