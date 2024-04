Calcio spagnolo

L’aumento dei prezzi dei trasporti aerei in Italia ha scatenato una vivace polemica tra il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, e il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. Di Palma ha criticato aspramente le compagnie low cost, affermando che i prezzi convenienti offerti prima della pandemia di Covid-19 non esistono più e che nel mercato italiano vi sono situazioni di oligopolio.

O’Leary non ha tardato a replicare alle dichiarazioni di Di Palma, definendole false e chiedendo addirittura le dimissioni del presidente dell’Enac. In risposta, Ryanair ha inviato a Di Palma un libro di economia per spiegargli il concetto di oligopolio e ha sottolineato che sta aumentando la capacità di posti e riducendo le tariffe aeree per i consumatori italiani.

Il ceo di Ryanair ha assicurato che la compagnia offrirà oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia a tariffe convenienti nella programmazione estiva del 2024, nonostante le affermazioni “stupide ed imbarazzanti” di Di Palma. O’Leary ha ribadito l’impegno di Ryanair nel garantire prezzi accessibili ai viaggiatori italiani e ha sottolineato che la concorrenza nel settore dei trasporti aerei è fondamentale per stimolare l’economia e favorire la crescita del turismo.