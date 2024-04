Calcio Spagnolo

Starlink minaccia di spostare investimenti in altri paesi se Telecom Italia non collabora sulle frequenze

In una situazione di tensione tra Starlink e Telecom Italia, la società di Elon Musk ha sollecitato il Ministero dell’Industria italiano a intervenire per spingere l’operatore telefonico a cooperare sulle frequenze necessarie per l’uso della banda larga via satellite.

La richiesta di Starlink risale a metà ottobre e, secondo fonti vicine alla questione, Telecom Italia avrebbe inizialmente negato l’accesso alle frequenze richieste, sostenendo motivi tecnici. Questo ha portato Starlink a minacciare di spostare i propri investimenti in altri Paesi, mettendo a rischio una possibile collaborazione con l’Italia.

Starlink, nota per fornire connessioni Internet ad alta velocità tramite una rete di satelliti lanciati da SpaceX, conta attualmente 2,6 milioni di clienti in tutto il mondo. Il suo obiettivo è espandersi ulteriormente sul mercato italiano, ma senza la cooperazione di Telecom Italia rischia di vedere vanificati i propri piani.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è detto pronto a mediare tra le due parti per trovare una soluzione che garantisca l’interesse nazionale. Telecom Italia, d’altro canto, ha confermato la propria disponibilità al dialogo tramite la mediazione del Mimit e ha già fornito riscontri a Starlink, inclusi dati sensibili per la sicurezza delle comunicazioni.

La situazione rimane quindi delicata e in evoluzione, con entrambe le parti che sembrano interessate a trovare una soluzione che possa soddisfare le rispettive esigenze. Resta da vedere se Starlink e Telecom Italia riusciranno a trovare un punto d’incontro per garantire la collaborazione su questo importante fronte tecnologico.