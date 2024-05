Calcio spagnolo

Mara Maionchi viene attaccata per le sue dichiarazioni su Tiziano Ferro e il Codacons chiede la sua rimozione dallo spettacolo dell’Eurovision Song Contest. Le sue affermazioni riguardo al peso e all’aspetto fisico degli artisti sono state pesantemente criticate dall’opinione pubblica.

In risposta alle polemiche, Tiziano Ferro ha citato Sabrina Ferilli per difendere la libertà di espressione e ha condiviso un video in cui si parla della limitazione di tale libertà. Ferro ha annunciato che non resterà in silenzio riguardo a questa questione e che è determinato a far sentire la sua voce.

Il Codacons, organizzazione che si occupa della tutela dei consumatori, ha sottolineato l’importanza di rimuovere Mara Maionchi dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest per evitare ulteriori controversie e critiche. La decisione sulla sua possibile esclusione è attesa con ansia dai fan dello spettacolo e dagli addetti ai lavori.