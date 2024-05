Calcio spagnolo

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha recentemente votato a favore di una risoluzione che riconosce la Palestina come idonea a diventare un membro a pieno titolo dell’organizzazione internazionale. La decisione è stata approvata con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni.

Il Consiglio di Sicurezza è stato quindi raccomandato di “riconsiderare favorevolmente la questione”, suscitando reazioni contrastanti da parte dei paesi membri. L’ambasciatore israeliano all’Onu ha criticato aspramente la decisione, definendo la Palestina uno “stato terrorista” guidato dall'”Hitler dei nostri tempi”.

Paesi come l’Italia, la Germania e la Gran Bretagna hanno scelto di astenersi dal voto, mentre il rappresentante palestinese ha sottolineato che il riconoscimento è un “investimento nella pace” e ha ribadito il desiderio di libertà e pace per il suo popolo.

La decisione dell’Assemblea Generale ha scatenato reazioni contrastanti in tutto il mondo, con alcuni che applaudono il passo verso una maggiore rappresentanza per la Palestina e altri che criticano aspramente la risoluzione. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze di questo storico voto per il futuro della regione mediorientale.