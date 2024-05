Un giovane ricercatore italiano scopre una nuova malattia collegata al Covid-19

Luca Rossi, nato a Latina nel 1991 e laureato in Economia e Marketing con un Master in Radio, Tv e Web Content, ha recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della medicina. Dopo anni di collaborazione con varie redazioni e radio, Rossi ha identificato una nuova malattia potenzialmente mortale collegata al Covid-19: la MIP-C.

La MIP-C, che sta per autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con Covid-19, ha iniziato a manifestarsi in modo preoccupante nel Regno Unito, in particolare nella regione dello Yorkshire. Uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, guidato dagli scienziati dell’Università della California e dell’Università di Leeds, ha permesso di collegare il Covid-19 all’aumento dei casi di dermatomiosite anti-MDA5 positiva, una malattia autoimmune rara solitamente diagnosticata in persone dell’estremo oriente.

I pazienti analizzati presentavano cicatrici polmonari, sintomi reumatologici e una reazione autoimmunitaria verso l’enzima MDA5. Grazie all’utilizzo del modello computazionale BoNE è stata scoperta un’associazione tra la reazione autoimmunitaria e l’interleuchina-15. Tuttavia, il tasso di mortalità della malattia si è rivelato preoccupante, con 8 decessi su 60 casi analizzati.

Lo studio condotto da Luca Rossi e il suo team è stato pubblicato sulla rivista scientifica eBIOMedicine, portando alla luce il legame tra Covid-19 e la nuova malattia MIP-C. Preoccupa inoltre il fatto che la MIP-C si stia diffondendo al di fuori del Regno Unito, richiedendo ulteriori ricerche e azioni preventive per affrontare questa minaccia emergente.