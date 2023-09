Calcio spagnolo

La variante EG.5, chiamata anche Eris, sta prendendo sempre più piede in poche settimane, raggiungendo il 41,9% di prevalenza a livello globale. Nonostante ciò, non sono stati riscontrati rischi aggiuntivi per la salute pubblica rispetto alle varianti già presenti.

Eris si distingue per i suoi sintomi comuni, come mal di testa, mal di gola, voce roca, tosse secca, congestione nasale, dolori muscolari e articolari. Durante il corso della pandemia, alcuni sintomi del Covid sono diventati meno comuni, come la perdita del gusto e dell’olfatto, mentre i disturbi gastrointestinali sembrano essere meno diffusi.

La variante EG.5 sta mostrando un elevato tasso di crescita e una ridotta capacità di neutralizzazione da parte degli anticorpi, il che spiega la sua prevalenza in diversi paesi. Tuttavia, al momento, non rappresenta una minaccia concreta per la salute pubblica rispetto ad altre varianti.

Nel nostro paese, le altre varianti, come Arturo (XBB.1.16), Kraken (XBB.1.5) e Acrux (XBB.2.3), mantengono una stabile prevalenza, con valori in diminuzione per Kraken e Acrux rispetto a un’indagine precedente. Non c’è motivo di allarmismo, ma è importante monitorare l’occupazione dei reparti ospedalieri e adottare un approccio corretto nei confronti della pandemia, che l’OMS sostiene essere stata superata.

Queste informazioni sono state fornite come aggiornamento sulle varianti del Covid-19 che stanno influenzando i paesi di tutto il mondo. È fondamentale rimanere informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi e limitare la diffusione del virus.