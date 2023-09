Il 2 settembre, nella provincia del Brabante Settentrionale, Paesi Bassi, è stato segnalato il primo caso di infezione umana da virus dell’influenza A(H1N1), variante di origine suina, nel 2023. Si tratta del primo caso di questo tipo mai segnalato nei Paesi Bassi. In precedenza, era stato riportato soltanto un caso sporadico di influenza A(H1N1) nel paese.

Secondo il Regolamento sanitario internazionale, l’OMS deve essere informata in caso di infezione umana causata da un nuovo sottotipo di virus dell’influenza A. Al momento, non sono disponibili informazioni precise sulla fonte dell’infezione e non sono stati segnalati contatti diretti con i suini.

Fino al 7 settembre, non sono stati segnalati ulteriori casi sintomatici né sono stati rilevati durante la sorveglianza di routine. I contatti stretti del paziente sono stati seguiti per il periodo massimo di incubazione e nessuno di loro ha sviluppato sintomi. Non ci sono prove di trasmissione da persona a persona e il caso viene considerato sporadico.

Le autorità sanitarie ritengono che la probabilità di diffusione della malattia a livello comunitario o internazionale sia bassa. Sarà comunque necessario monitorare attentamente la situazione e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus.

Si consiglia alla popolazione di seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali e di adottare buone pratiche igieniche, come lavarsi spesso le mani e coprirsi la bocca e il naso in caso di tosse o starnuti.

Calcio spagnolo rimarrà vigile e terrà i suoi lettori informati su eventuali nuovi sviluppi riguardanti questa situazione.