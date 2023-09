Calcio spagnolo

Un uomo di 46 anni è morto a Follonica dopo essere stato investito da un pullman nella serata del 16 settembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 in via Leopardi. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente sul posto per soccorrere la vittima. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è risultato vittima dei gravi traumi subiti nell’incidente. Sono stati chiamati sul posto l’automedica di Follonica, un’ambulanza della Croce Rossa da Gavorrano e l’elisoccorso Pegaso 3 per un trasferimento immediato in ospedale. Attualmente i carabinieri stanno conducendo un’indagine per stabilire le circostanze esatte dell’incidente.

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità di Follonica, che si è unita nel dolore per la perdita di un uomo così giovane. Un cordoglio sentito che dimostra l’importanza di riflettere sulla sicurezza stradale e sull’attenzione che ogni conducente dovrebbe dedicare al rispetto delle regole. Le strade devono essere sicure per tutti i loro utenti, ed è compito delle autorità e delle persone stesse collaborare per garantire questo obiettivo.

