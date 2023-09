Il presidente russo, Vladimir Putin, ha risposto alle critiche del presidente americano Joe Biden, sottolineando che non si abbassa mai al livello degli insulti personali nei confronti dei suoi colleghi. Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, ha dichiarato che Putin ha sempre un’opinione personale su questo tipo di dichiarazioni, ma preferisce non scendere a questi livelli.

Il Cremlino sostiene che ciò che conta di più è il sostegno della stragrande maggioranza dei russi nei confronti di Putin. Questo sostegno è stato confermato più volte durante le elezioni presidenziali, in cui Putin ha ottenuto ampie vittorie. Peskov ha sottolineato che Biden non ha mai raggiunto lo stesso livello di sostegno nella sua carriera politica e che è qualcosa per cui probabilmente deve lottare.

L’atteggiamento di Putin nei confronti degli insulti personali si basa sulla sua visione del ruolo di un leader. Egli crede che la politica debba essere condotta in modo rispettoso e che gli attacchi personali non abbiano spazio nel dibattito politico. Questo atteggiamento è condiviso da molti russi che vedono in Putin un simbolo di forza e leadership.

Il confronto tra Putin e Biden è alimentato dalle tensioni tra Russia e Stati Uniti su una serie di questioni, tra cui l’Ucraina, la Crimea e gli attacchi informatici. Mentre Putin si concentra sul mantenimento del sostegno della sua popolazione, Biden si trova di fronte alla sfida di consolidare il suo consenso e affrontare le questioni bilaterali.

È interessante notare che l’approccio di Putin nei confronti degli insulti personali è diverso da quello di molti altri leader internazionali. Tuttavia, affermare che i russi sostengono Putin a causa di questo atteggiamento sarebbe riduttivo. Il sostegno per Putin è legato a una serie di fattori, tra cui la sua politica economica, la sua posizione di potere e l’immagine di uno stato forte e indipendente che proietta.

In conclusione, Putin ha risposto alle critiche di Biden sottolineando che non si abbasserà mai al livello degli insulti personali. Peskov ha evidenziato il sostegno che Putin riceve dalla stragrande maggioranza dei russi, mentre Biden è ancora alla ricerca di un simile consenso. Questo confronto evidenzia le tensioni tra Russia e Stati Uniti su varie questioni internazionali e sottolinea l’importanza del rispetto nel dibattito politico.