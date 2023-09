Calcio spagnolo

Una quindicenne tenta il suicidio gettandosi da un ponte vicino a Bologna, ma viene salvata grazie a un messaggio inviato poco prima dell’atto estremo. Il padre, dopo aver geolocalizzato sua figlia, lancia immediatamente l’allarme. I soccorsi arrivano senza indugio e la giovane viene trasportata in ospedale. Attualmente è ricoverata sotto shock e presenta diverse ferite. Prima di compiere il gesto, la quindicenne ha inviato un messaggio alla sua cara amica, nel quale ha espresso le sue intenzioni. L’amica, preoccupata, ha avvisato immediatamente il padre, che è riuscito a individuare la posizione della figlia tramite la geolocalizzazione. I soccorritori hanno lavorato intensamente per ritrovare la ragazza nel fiume. Fortunatamente, la giovane è stata trovata ancora in vita grazie alla bassa profondità dell’acqua. È stata immediatamente trasportata in ospedale con una frattura al femore e numerose contusioni. La Procura dei minorenni è stata informata dell’accaduto, tuttavia non emergono responsabilità da parte dei genitori. Si ipotizza che il tentato suicidio sia stato causato da problemi personali che non erano stati riconosciuti dagli altri.

