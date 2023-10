Calcio spagnolo

Jannik Sinner vince il torneo di Pechino – Battuta Daniil Medvedev in finale.

Jannik Sinner ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera tennistica, vincendo il torneo di Pechino e conquistando il suo nono titolo. Nella finale, Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev, attualmente numero 3 al mondo, con un punteggio di 7-6 (2) 7-6. Questa vittoria è stata particolarmente significativa per Sinner, poiché è la prima volta che batte Medvedev, che era diventato una sorta di bestia nera per lui. La vittoria a Pechino ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per Sinner verso la qualificazione alle Finals di Torino. Durante il torneo, Sinner ha sorpreso tutti imponendo una tattica del serve and volley contro Medvedev, che preferisce giocare da fondo campo. Questo gli ha permesso di mettere in difficoltà il suo avversario e di aggiudicarsi la partita. Con questa vittoria, Sinner si avvicina sempre di più al numero 4 del mondo, superando una tradizione che durava dal 1976. La sua determinazione e precisione sono state evidenti durante la partita, riuscendo a vincere sia il primo che il secondo set al tie break. Questa vittoria conferma il talento e la crescita costante di Sinner nel circuito tennistico, facendolo diventare un serio contendente per i grandi titoli. I fan di Sinner possono essere fieri dei suoi successi e guardare con entusiasmo al futuro, consci che potrebbe sorprenderli ancora con nuove vittorie importanti.