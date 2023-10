Calcio spagnolo

Il Consiglio Europeo informale di Granada si è concluso con la dichiarazione della presidenza spagnola sulle migrazioni, a causa del veto di Polonia e Ungheria che hanno respinto la parte del testo sul Patto UE sulle migrazioni. Questa decisione ha generato tensioni e sorpresa tra i partiti politici europei, tra cui Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Meloni si è trovata nel mezzo dei rapporti con la Germania e lo stupore per la posizione dei suoi alleati a Budapest e Varsavia.

Il regolamento sulle crisi migratorie ha contribuito a smorzare i conflitti, grazie al compromesso sull’ong voluto da Berlino e osteggiato da Roma. Tuttavia, Polonia e Ungheria hanno rifiutato di firmare il Patto, sostenendo di essere state “stuprate legalmente” dall’UE. Questo ha bloccato ulteriori progressi nell’affrontare la questione delle migrazioni in Europa.

La discussione sul tema della migrazione è stata oggetto dell’ultima tappa del vertice informale, ma Polonia e Ungheria hanno posto il veto, rendendo necessaria l’unanimità per l’approvazione del testo. Questa situazione rappresenta una sfida per l’Unione Europea, poiché mette in discussione l’efficacia delle decisioni prese a livello europeo.

Durante il summit, Giorgia Meloni e il vicecancelliere tedesco Olaf Scholz hanno discusso dei principali temi europei, esprimendo soddisfazione per l’accordo raggiunto a Bruxelles sul regolamento delle crisi. Tuttavia, entrambi hanno riconosciuto che le difficoltà economiche e l’aumento degli arrivi di migranti richiedono ulteriori misure per rafforzare i controlli ai confini.

Meloni, a differenza di Scholz, non deve affrontare sconfitte nelle prossime elezioni regionali come accaduto a Berlino. Tuttavia, la sua posizione politica è stata messa alla prova dai contrasti all’interno dell’UE sulla questione delle migrazioni, specialmente alla luce del veto di Polonia e Ungheria. Sarà interessante vedere come questa situazione influenzerà i futuri dibattiti e decisioni sull’immigrazione in Europa.