Calcio spagnolo

L’Italia e la Turchia sono state scelte per organizzare gli Europei 2032, con una canditatura congiunta che è stata l’unica in lizza. Le partite si svolgeranno in 10 stadi, di cui 5 in Italia e 5 in Turchia. La decisione su quali impianti ospiteranno le partite dovrà essere comunicata alla UEFA entro la fine del 2026. Le candidature italiane e turche erano le uniche disponibili per ospitare il prestigioso torneo calcistico europeo.

In Italia, le città di Roma, Milano, Torino e Napoli hanno già ottenuto un posto per ospitare le partite, mentre un solo slot rimane ancora libero per le città di Bologna, Firenze, Genova, Cagliari, Bari e Verona. Nessuno dei nuovi stadi costruiti in Italia è al momento pronto per accogliere gli Europei, quindi si prevede che saranno necessari degli interventi di ristrutturazione e adeguamento.

Per quanto riguarda gli Europei del 2028, sarà la Gran Bretagna e l’Irlanda ad ospitare il torneo. Le partite si svolgeranno in diverse città, tra cui l’Inghilterra, il Galles, la Scozia, l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. La candidatura congiunta di questi paesi era l’unica opzione disponibile e si è rivelata più coerente dal punto di vista geografico.

Gli Europei sono uno dei tornei di calcio più importanti e seguiti a livello mondiale, e l’assegnazione della loro organizzazione a Italia e Turchia per il 2032 rappresenta un’opportunità unica per i due paesi di dimostrare la loro capacità di ospitare un evento di tale livello. Sarà interessante vedere come le città italiane e turche si prepareranno per l’arrivo dei tifosi e degli appassionati di calcio da tutto il mondo, mentre si lavorerà per garantire che gli stadi siano pronti ad accogliere questo importante evento sportivo.