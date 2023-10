Calcio spagnolo

La nuova generazione della Mercedes-AMG GT Coupé è pronta ad arrivare presto sul mercato italiano e gli appassionati di auto sportive non vedono l’ora di poterla ammirare dal vivo. La prima versione disponibile in Italia sarà la Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, un’auto potente e dal design affascinante.

Il prezzo di partenza per questo modello sarà di 198.561 euro, una cifra adeguata per una vettura dalle prestazioni così elevate. Sotto il cofano troveremo un possente motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare una potenza di 585 CV e una coppia massima di 800 Nm. Con queste caratteristiche, l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiederà solamente 3,2 secondi e la velocità massima raggiungerà i 315 km/h.

La Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé è dotata di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, che garantisce una perfetta aderenza su qualsiasi tipo di terreno. Inoltre, è equipaggiata con una trasmissione AMG Speedshift MCT 9G a nove rapporti, che permette cambi di marcia rapidi e precisi.

Ma le prestazioni di questa vettura non si limitano solo alla potenza e alla velocità. Le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione idraulica semiattiva del rollio sono di serie, garantendo una guida sportiva e confortevole. Inoltre, la Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé è dotata di un differenziale posteriore a slittamento limitato a controllo elettronico e un asse posteriore sterzante, che migliorano la manovrabilità e la tenuta di strada.

L’abitacolo di questa vettura è altrettanto impressionante, con sedili sportivi AMG regolabili elettricamente per garantire il massimo comfort durante la guida. Sono disponibili diverse opzioni di rivestimento, come pelle Nappa monocolore o bicolore e pelle Nappa MANUFAKTUR con trapuntatura a diamante. Inoltre, è possibile scegliere una combinazione sportiva di pelle Nappa e microfibra MICROCUT con impunture a contrasto in giallo o rosso, per un tocco di personalità in più.

La Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé è dotata anche di tecnologia avanzata, tra cui il sistema MBUX con un display centrale verticale da 11,9 pollici. Grazie a questo sistema, il guidatore potrà controllare tutte le funzioni della vettura in modo intuitivo e rapido.

Insomma, la nuova generazione della Mercedes-AMG GT Coupé è pronta a fare il suo ingresso nel mercato italiano con il modello Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, un’auto dalle prestazioni straordinarie e un design mozzafiato. Non resta che aspettare l’arrivo di questa meraviglia su quattro ruote.