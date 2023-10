Calcio spagnolo

Le quotazioni del gas sono aumentate in modo significativo nelle ultime settimane, con un incremento di oltre il 10% rispetto alla giornata di ieri e del 40% nell’ultima settimana. Questo aumento può essere attribuito ai timori per le conseguenze degli scontri in Palestina che stanno influenzando i prezzi del gas. Inoltre, l’attività di un impianto gestito da Chevron nel Mediterraneo è stata bloccata da Israele per motivi di sicurezza.

Anche in Australia si stanno verificando scioperi e il danneggiamento del gasdotto Baliticconnector tra Finlandia ed Estonia ha generato preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture in vista della stagione invernale. Gli analisti affermano che i conflitti militari spaventano i mercati e possono interrompere l’offerta di gas nel Medio Oriente, generando incertezza nei mercati internazionali e influenzando i prezzi del gas.

Tuttavia, nonostante questi fattori, le scorte di gas sono attualmente alte e la domanda è in calo. Inoltre, sono state aperte nuove strutture di importazione per far fronte a eventuali carenze nel mercato. Inoltre, le previsioni meteo indicano un inverno relativamente caldo, il che riduce ulteriormente la richiesta di gas.

D’altra parte, le conseguenze sul petrolio sembrano essere state finora più limitate. Il prezzo del brent a Londra è aumentato solo dell’1,6% sopra gli 87 dollari al barile, mentre solo due settimane fa si trovava a 90 dollari. Tuttavia, gli esperti sottolineano che i mercati petroliferi possono comunque risentire degli effetti dell’instabilità in Medio Oriente e che è necessario monitorare attentamente la situazione.

In definitiva, il settore del gas sta vivendo un periodo di incertezza con quotazioni in aumento a causa dei conflitti in Palestina e dei problemi nelle infrastrutture in Australia. Tuttavia, le scorte e le previsioni meteo temperano questi aumento, mentre il settore petrolifero sembra essere meno influenzato finora. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri e vedere come questi fattori continueranno a influenzare il mercato del gas e del petrolio.