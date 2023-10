Calcio spagnolo

Intel ha finalmente presentato la sua attesissima nuova generazione di CPU desktop. Dopo una serie di indiscrezioni e fughe di notizie, le novità riguardano principalmente l’introduzione dell’architettura Meteor Lake e il cambio di nomenclatura da “i” a “Core”. Inoltre, per quanto riguarda la gamma desktop, è stata presentata una revisione dell’architettura Raptor Lake, ora chiamata Raptor Lake Refresh.

La linea desktop S-series è composta dai modelli Core i9-14900K, Core i7-14700K e Core i5-14600K. Questi modelli promettono prestazioni migliorate senza una completa rivoluzione dell’architettura esistente. Le principali novità di queste CPU includono un significativo aumento della velocità di clock, fino a 6 GHz anche in multitasking. Ciò garantisce prestazioni eccellenti per i giocatori che fanno un uso intensivo dei videogiochi, dello streaming e delle registrazioni.

Questo aumento di velocità è stato ottenuto grazie all’aumento dei core, dei thread e della cache. Le CPU supportano anche le memorie DDR5 con velocità fino a 5600 MT/s, il supporto dual channel per le memorie DDR4 e DDR5 e l’integrazione dell’USB 3.2. Altre caratteristiche includono il supporto completo per PCIe Gen 5.0 e 4.0.

Intel ha anche introdotto alcune nuove tecnologie per migliorare le prestazioni di queste CPU, tra cui la Intel Adaptive Boost Technology e il Thermal Velocity Boost. Inoltre, sono state presentate due nuove tecnologie chiamate Intel Application Optimization e Intel Extreme Tuning Utility with AI Assist.

I primi risultati mostrano che la CPU Intel Core i9-14900K supera i processori AMD Ryzen 9 7950X3D, AMD Ryzen 7 7800X3D e AMD Ryzen 9 7950X in termini di prestazioni nei giochi come Call of Duty: Modern Warfare II, Total War: WARHAMMER III e Starfield.

La gamma desktop di quattordicesima generazione di Intel è composta da tre CPU: Intel Core i9-14900K, Intel Core i7-14700K e Intel Core i5-14600K. Queste CPU offrono tecnologie come Quick Sync Video e Deep Learning Boost e sono equipaggiate con l’Intel UHD Graphics 770. La velocità massima per le memorie DDR5 è di 5600 MT/s e per le memorie DDR4 è di 3200 MT/s.

L’Intel Core i9-14900K/KF è il modello più potente della gamma, con 24 core, una velocità di clock fino a 6.0 GHz, 36 MB di Smart Cache L3 e un TDP base di 125 W. Il prezzo rimane invariato rispetto al lancio della generazione precedente.

L’Intel Core i7-14700K/KF è composto da 20 core, una velocità di clock di base di 3.4 GHz e può raggiungere fino a 5.6 GHz in modalità boost. Il prezzo è lo stesso della precedente generazione.

In generale, l’obiettivo di Intel è quello di offrire prestazioni migliorate senza una completa rivoluzione dell’architettura esistente. Sarà interessante vedere come queste nuove CPU si comporteranno e se riusciranno a soddisfare le aspettative dei consumatori.