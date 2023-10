Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha recentemente incontrato il presidente russo, Vladimir Putin, durante il forum Belt and Road a Pechino. Durante l’incontro, Orban ha sottolineato di non aver mai cercato uno scontro con la Russia, ma ha sempre mirato a stabilire e ampliare i migliori contatti reciproci con il paese. Nonostante ci siano stati incontri difficili in passato, l’obiettivo dell’Ungheria è quello di mantenere una relazione positiva con la Russia.

Durante il suo discorso, Orban ha anche mostrato apprezzamento nei confronti delle società russe Rosatom e Gazprom per la loro collaborazione e l’adempimento dei loro obblighi. Questa collaborazione ha contribuito in modo significativo alla cooperazione economica tra i due paesi. L’Ungheria ha quindi espresso il suo impegno nel preservare i contatti bilaterali e continuare la cooperazione economica con la Russia.

L’incontro tra Orban e Putin è avvenuto in un momento cruciale per le relazioni internazionali, in cui molti paesi sono preoccupati per un possibile deterioramento dei rapporti con la Russia. L’Ungheria, tuttavia, ha tenuto a sottolineare che perseguire buoni rapporti con la Russia è un obiettivo chiave per il paese.

Questa dichiarazione di Orban è importante perché dimostra come l’Ungheria stia cercando attivamente di bilanciare le sue relazioni con la Russia, mantenendo allo stesso tempo buoni rapporti con l’Unione Europea e altri paesi occidentali. Ciò sottolinea la volontà dell’Ungheria di promuovere una politica estera indipendente e di perseguire i propri interessi nazionali.

L’incontro tra Orban e Putin ha ricevuto l’attenzione internazionale, poiché ha chiarito la posizione dell’Ungheria sulle relazioni con la Russia. L’Ungheria spera di continuare a rafforzare la sua cooperazione economica con la Russia, mentre mantiene un equilibrio tra le diverse alleanze internazionali.