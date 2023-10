Calcio spagnolo

L’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’Isee, il cui obiettivo è stabilire il reddito e il patrimonio delle famiglie per l’accesso a benefici e agevolazioni, sta suscitando molte polemiche in Italia. Secondo la misura, chi ha grandi patrimoni investiti in Bot e Btp sarebbe favorito rispetto a coloro che dispongono di meno risorse.

Maria Cecilia Guerra, professore di Scienza delle finanze e deputata del Partito Democratico, critica vivamente questa decisione, definendo l’assistenza a chi ha di più a scapito di chi ha di meno. La Guerra ritiene che tale norma possa incentivare le famiglie ad acquistare titoli di Stato italiani, considerando le attuali difficoltà del mercato.

È vero che aumentare la quota di titoli di Stato in possesso dei cittadini italiani potrebbe ridurre la dipendenza del paese dalla grande finanza. Tuttavia, raggiungere una completa autonomia finanziaria come quella del Giappone risulta difficile, se non quasi impossibile.

Attualmente, solo il 10% del debito italiano è in mano alle famiglie, mentre la Banca d’Italia detiene il 25%, banche e assicurazioni nazionali il 24%, e soggetti finanziari internazionali il 26%. Pertanto, l’esclusione dei titoli di Stato dall’Isee solleva dubbi sulla costituzionalità della decisione, poiché la dichiarazione viene utilizzata anche per beneficiare di tariffe agevolate nelle scuole, asili e servizi sanitari.

A tal proposito, è importante sottolineare che una famiglia con un patrimonio di 20 milioni di euro in titoli di Stato potrebbe ottenere gli stessi privilegi di una famiglia con redditi annuali inferiori a 15.000 euro, inclusi strumenti di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.

In conclusione, l’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’Isee ha sollevato diverse controversie in Italia. Mentre alcuni sostengono che questa misura possa favorire la riduzione della dipendenza finanziaria del paese, altri criticano il fatto che possa creare disparità tra chi ha maggiori risorse e chi ne dispone di meno. La questione della costituzionalità della decisione, inoltre, va considerata attentamente, dato che tale esclusione può influire anche su importanti agevolazioni a beneficio delle famiglie italiane.