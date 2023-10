Calcio spagnolo

Nuovi studi dimostrano il legame tra lo smog e i tumori, oltre ai polmoni.

Gli esperti riuniti a Madrid hanno chiesto all’Unione Europea una legislazione più restrittiva sull’esposizione a sostanze nocive nell’aria.

Un recente studio francese ha scoperto un aumento del rischio di cancro al seno nelle donne che vivono in zone inquinate.

L’inquinamento atmosferico è responsabile del 10% dei casi di cancro in Europa.

Lo smog è classificato come sostanza cancerogena per gli esseri umani dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.

In Italia, l’inquinamento atmosferico causa circa 5 casi di cancro su 100.

Lo smog provoca più di 250.000 morti per adenocarcinoma polmonare ogni anno nel mondo.

L’inquinamento atmosferico contribuisce a un terzo delle morti premature per infarto, ictus, malattie respiratorie e tumori polmonari.

L’Italia è uno dei paesi europei più inquinati, con oltre 52.000 morti premature causate dalle polveri sottili.

Oltre ai polmoni, l’inquinamento atmosferico può favorire lo sviluppo di tumori a testa e collo, vescica, pelle e prostata.

Il tumore ai polmoni è ancora la forma più letale in Italia, ma colpisce anche i non fumatori in un caso su cinque.

I controlli periodici tramite la Tac spirale possono aiutare a diagnosticare precocemente il cancro ai polmoni.

In Italia è attivo il programma RISP, che offre uno screening gratuito per il tumore ai polmoni.

(Word count: 175 words)