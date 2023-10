Calcio spagnolo

L’integrazione del chatbot di OpenAI, associato al DS Iris System, è una grande novità per i clienti di DS Automobiles. Ora possono avere un compagno di viaggio interattivo che utilizza l’intelligenza artificiale generativa ChatGPT. Questo modello avanzato è conosciuto per la sua capacità di rispondere in modo naturale e preciso a diverse domande.

L’obiettivo di DS Automobiles è migliorare l’esperienza di guida offrendo un’interazione fluida e intuitiva con l’intelligenza artificiale di livello superiore. L’integrazione di ChatGPT rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’IA e è considerata una delle trasformazioni più note del secolo.

Stellantis, il gruppo automobilistico di cui DS Automobiles fa parte, è il primo brand in Europa a portare questa innovazione. Ha inoltre annunciato un progetto pilota chiamato SoundHound AI powered by ChatGPT. Questo progetto valuterà l’esperienza dei clienti attraverso le prime 20.000 richieste. Per coloro che attiveranno un abbonamento su determinati modelli di DS Automobiles, il servizio sarà gratuito per sei mesi.

Attualmente, questa funzionalità è disponibile in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, con supporto per le lingue locali. I clienti di DS Automobiles di questi paesi potranno godere dei vantaggi di un compagno di viaggio virtuale che offre risposte precise e naturali alle loro domande.

L’integrazione del chatbot di OpenAI e di ChatGPT rappresenta un’importante rivoluzione nel settore dell’automobile e dell’IA. Con questa innovazione, DS Automobiles offre ai suoi clienti un’esperienza di guida ancora più avanzata e tecnologicamente all’avanguardia. Non resta che aspettare e vedere come questa novità sarà accolta dai fan dell’automobile in tutto il continente.