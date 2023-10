Calcio spagnolo

Due ostaggi, Judith e Natalie, americane di 59 e 18 anni provenienti da Evanston, Illinois, sono riuscite a essere liberate da Hamas a Gaza. Hamas ha deciso di rilasciare le ostaggi come risposta alle dichiarazioni di Biden e dell’amministrazione americana, che l’organizzazione ha definito “fascista”.

Le due ostaggi sono state consegnate alla Croce Rossa internazionale e poi trasferite in una base militare israeliana per garantire la loro sicurezza. Natalie, appena diplomata al liceo, era entusiasta di andare in Israele per festeggiare con la sua famiglia.

Le trattative per il rilascio degli ostaggi coinvolgono il Qatar ed l’Egitto, mentre gli Stati Uniti, la Russia, la Francia e la Germania stanno prendendo in considerazione i negoziati per liberare gli ostaggi non israeliani.

Israele ha rifiutato l’offerta di Hamas di liberare alcuni ostaggi in cambio di un cessate il fuoco. Le famiglie degli ostaggi sono determinate a proteggere i propri cari e accolgono con favore il rilascio dei primi due ostaggi.

Il premier britannico ha avuto un incontro con l’emiro del Qatar per sostenere le trattative con Hamas. Israele continua a mantenere una posizione ferma nella lotta per eliminare Hamas da Gaza e ripristinare la sicurezza per il proprio stato e i propri cittadini.

Hamas ha annunciato la volontà di lavorare con i mediatori per liberare gli altri ostaggi, ma chiede in cambio il rilascio di alcuni prigionieri. Purtroppo, venti bambini sono ancora tenuti in ostaggio, tra cui due figli di un padre ucciso. La lista degli ostaggi è ancora lunga.

Roma e Tel Aviv organizzano cene di Shabbat con 203 posti vuoti in attesa del ritorno degli ostaggi. Ventuno bambini sono stati portati via da diverse località, tra cui Kfar Aza e Nahal Oz. I genitori di alcuni ostaggi sono stati visti in un video insieme ai miliziani, ma successivamente sono scomparsi.