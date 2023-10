Calcio spagnolo.

Il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ha proposto un accordo immediato per il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi. Le famiglie degli ostaggi hanno rivolto la richiesta al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo un accordo che preveda la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi. Le famiglie insistono sul fatto che Israele deve riportare a casa gli ostaggi attraverso qualsiasi tipo di negoziato, senza porre alcuna importanza a ciò che viene dato in cambio. Hamas ha dichiarato di essere disponibile a trattare su tali termini.

Tuttavia, Israele ha definito le dichiarazioni di Hamas come una forma di terrorismo psicologico e ha respinto la proposta. Il numero totale di ostaggi è salito a 230 e Netanyahu ha sottolineato che lo sforzo per riportarli a casa continua e si intensifica di giorno in giorno. Netanyahu ha ribadito che la vittoria di Israele nella guerra contro Hamas è necessaria per fermare il male e che il paese gode del sostegno della comunità internazionale.

Il primo ministro ha dichiarato che l’obiettivo di Israele è demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi. Nonostante il rifiuto di Israele, le famiglie degli ostaggi continuano a spingere per un accordo che porti alla liberazione dei loro cari. La situazione rimane tesa e il futuro degli ostaggi rimane incerto.

La questione degli ostaggi rappresenta un punto focale nel conflitto tra Israele e Hamas, che perdura da anni. Entrambe le parti continuano a lottare per proteggere i propri interessi e trovare una soluzione pacifica sembra ancora lontano. Nel frattempo, le famiglie degli ostaggi rimangono nella speranza di riavere i propri cari al sicuro e il mondo resta in attesa di ulteriori sviluppi.