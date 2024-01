Calcio spagnolo: a quando lapprovazione della SEC per gli ETF Bitcoin? La data

Il mercato delle criptovalute è in attesa dell’approvazione da parte della SEC per la creazione di un ETF su Bitcoin. Secondo le ultime notizie, il prezzo del Bitcoin è stato influenzato dalle indiscrezioni riguardo all’ETF, portando a movimenti significativi. L’analista Markus Thielen è convinto che la SEC respingerà tutte le proposte per l’ETF nel mese di gennaio. Tuttavia, gli analisti di Bloomberg hanno un’opinione diversa, prevedendo che ci sia una probabilità del 90% che la SEC approvi un ETF Bitcoin entro il 10 gennaio 2024.

È interessante notare che nel 2023, il prezzo del Bitcoin è aumentato del 160% grazie all’ottimismo riguardo all’approvazione dell’ETF. Ora, la SEC ha una scadenza entro il 10 gennaio per approvare o respingere la richiesta di creazione di un ETF da parte di Ark 21 Shares, che è considerata l’ultima data per approvare o respingere molte richieste in sospeso.

Tuttavia, ci sono segnali che indicano un’approvazione imminente. Infatti, ci sono stati incontri tra la SEC, le borse valori e gli emittenti, il che fa presagire una decisione positiva. La SEC si sta confrontando attivamente con gli emittenti per discutere dei dettagli tecnici dell’ETF e comprendere come funzionerà il meccanismo di creazione e rimborso.

Uno dei punti principali di discussione riguarda se il meccanismo sarà in natura o in cash. Ciò significa che la SEC sta valutando se i cambiamenti nell’ETF saranno basati sull’acquisto e la vendita effettiva di Bitcoin o se saranno basati su transazioni in denaro.

In ogni caso, l’obiettivo principale della SEC è capire come garantire la sicurezza degli investitori e il corretto funzionamento del mercato delle criptovalute. L’intero settore è in attesa con trepidazione della decisione finale della SEC sull’ETF Bitcoin, poiché questo potrebbe aprire nuove opportunità e influenzare notevolmente il prezzo del Bitcoin.