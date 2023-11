Calcio spagnolo – Accordo Italia-Albania sui migranti: cosa prevede il piano

L’intesa tra il presidente del Consiglio Meloni e l’omologo Rama permetterà il trasferimento delle persone salvate nel Mediterraneo dalle navi italiane in territorio albanese. Non è stato specificato da quale tipo di organizzazione esse siano state salvate, ma si menziona che non si tratta di Ong. Ancora non abbiamo chiarezza su dove saranno ubicati i centri di accoglienza per i migranti in Albania né quanti migranti potranno essere ospitati. Inoltre, non è chiaro a chi spetterà la giurisdizione sulle persone ospitate nei centri di accoglienza in Albania. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla questione.

“Zombie enthusiast. Subtly charming travel practitioner. Webaholic. Internet expert.”