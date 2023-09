Calcio spagnolo – Addio a Domenica In: «È davvero finita. Matano la persona giusta per sostituirmi. I soldi? Ho c – ilmessaggero.it

Mara Venier, celebre conduttrice televisiva italiana, ha raggiunto un importante traguardo professionale: la quindicesima edizione del famoso programma “Domenica In”. Con questa nuova edizione, Mara ha stabilito un record di longevità nel mondo dello spettacolo.

In un’intervista esclusiva concessa alla rivista Gente, Mara Venier si è aperta completamente, raccontando alcuni aspetti più intimi della sua vita. Durante l’intervista, ha annunciato che quest’anno sarà l’ultimo in cui condurrà il programma domenicale, poiché desidera dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.

Molti dei telespettatori si sono chiesti il motivo di questa decisione e Mara Venier ha risposto con sincerità, parlando del dolore che ha vissuto per la morte del suo genero avvenuta lo scorso giugno. Nonostante la sofferenza, la conduttrice ha deciso di andare in onda come avrebbe voluto il genero, dimostrando così la sua grande forza interiore.

Durante un recente viaggio a Santo Domingo, Mara Venier ha avuto modo di riflettere sulla sua vita e sul suo futuro professionale. Dopo un periodo di riflessione, ha deciso di continuare a condurre “Domenica In”, conscia del fatto che il programma è stato un grande sostegno durante i momenti più difficili.

Durante l’intervista, Mara Venier ha anche rivelato di aver avuto delle difficoltà con la famiglia del marito e con alcuni amici, ma ha risolto tutto tramite un confronto aperto e sincero con sua suocera. Questa esperienza personale l’ha resa ancora più forte e determinata a proseguire nel suo lavoro.

La conduttrice ha confessato che “Domenica In” è stato un vero e proprio sostegno durante i momenti dolorosi della sua vita, offrendole un’ancora di salvezza e un modo per superare le difficoltà.

Nonostante questi trascorsi, Mara Venier preferisce non pensare al futuro e ha annunciato che quest’anno sarà davvero l’ultima volta che condurrà il programma. Nonostante le numerose supposizioni su chi potrebbe sostituirla, Mara ha preferito non fare nomi per non scontentare nessuno, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire quale sarà il futuro di “Domenica In”.

Durante l’intervista, Mara Venier ha anche parlato del suo rapporto con i soldi, sottolineando di essere sempre stata una persona economica e indipendente. Nonostante le voci sul suo matrimonio con un uomo ricco, la conduttrice ha dichiarato di preferire investire nel futuro dei suoi figli e nipoti, piuttosto che spendere in modo sfrenato.

Grazie al suo lavoro di successo, Mara Venier è riuscita a dare una casa a tutti i suoi figli e nipoti, dimostrando ancora una volta la sua generosità e il suo amore per la famiglia.

L’annuncio dell’ultima edizione di “Domenica In” condotta da Mara Venier ha suscitato grande interesse e curiosità. Ora i telespettatori dovranno aspettare per scoprire chi prenderà il suo posto alla guida di questo famoso programma televisivo.