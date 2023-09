Calcio spagnolo – Addio a Napolitano, martedì i funerali di stato. Le condoglianze di Putin – Notizie

I funerali del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si svolgeranno martedì prossimo alla Camera con una cerimonia laica. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto che si celebrino le esequie di Stato per Napolitano, evitando così la convocazione di un Cdm straordinario. Il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato sarà dichiarato lutto nazionale. I funerali si svolgeranno sul sagrato di Piazza Montecitorio, come è stato fatto per gli ex presidenti della Camera Pietro Ingrao e Nilde Iotti. Durante la cerimonia, verrà allestito un baldacchino per ospitare la famiglia, i parlamentari e le più alte cariche dello Stato. La salma sarà deposta su un catafalco di fronte al palco delle autorità.

La camera ardente del Presidente Napolitano sarà aperta domenica alle 10 alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e del presidente del Senato La Russa. Dalle 11 l’accesso sarà aperto a tutti fino alle 18 e poi dalle 10 alle 16 di lunedì. Napolitano è stato il primo presidente eletto due volte. Durante la sua presidenza, ha affrontato una durissima crisi economica. Ha sempre cercato di evitare scioglimenti anticipati della legislatura per garantire stabilità politica. È stato coinvolto nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Ha ricevuto stima e riconoscimento all’estero per le sue capacità di tenuta psicologica e mediazione. È stato un convinto europeista e ha promosso riforme dell’Unione europea per frenare il populismo. Ha cercato di parlare all’Italia intera e promuovere il dialogo fra le forze politiche. Ha governato durante la caduta e il ritorno di Silvio Berlusconi a palazzo Chigi. Ha nominato Mario Monti come primo ministro per evitare la crisi del debito sovrano. Ha rassegnato le dimissioni nel gennaio 2015 e successivamente è diventato Senatore di diritto e a vita come Presidente Emerito della Repubblica.

