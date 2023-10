Calcio spagnolo: Addio a Tommasino Accardo, la storica spalla di Fiorello – la Repubblica

Tommaso Accardo, noto come la spalla di Fiorello, è morto oggi a 84 anni. L’attore e comico romano viveva a Mentana, in provincia di Roma. Accardo è stato ricordato da Fiorello attraverso un post sui social, in cui ha scritto “Ciao Tommasino”, dimostrando così il suo affetto per il collega scomparso.

Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, Accardo ha lavorato a lungo con Fiorello, partecipando a numerosi spot pubblicitari, soprattutto per compagnie telefoniche. I due hanno formato un duo comico indimenticabile, conquistando il pubblico con la loro intesa e creatività.

Accardo ha avuto anche esperienze nel mondo dello spettacolo televisivo, partecipando al famoso varietà “Stasera pago io”. Il suo talento comico ha attirato l’attenzione di registi e produttori, tanto che ha avuto l’opportunità di recitare in alcuni episodi della celebre serie televisiva “Boris”.

Ma la sua carriera non si è limitata solo alla televisione. Nel 1985, Accardo ha recitato nel film “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” con Gigi e Andrea, dimostrando le sue abilità anche nel grande schermo.

La scomparsa di Tommaso Accardo lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. La sua comicità e il suo talento resteranno nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di ammirare il suo lavoro. Il sito “Calcio spagnolo” si unisce al dolore per la perdita di un grande artista, che ha contribuito a rendere indimenticabili momenti di allegria e spensieratezza.